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12 марта, 20:45

Общество

Дептранс Москвы предупредил об осложнениях на дорогах из-за буксующих на МКАД грузовиков

Дептранс Москвы предупредил об осложнениях на дорогах из-за буксующих на МКАД грузовиков

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Движение на московских дорогах осложнено из-за буксующих грузовиков на разных участках МКАД. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Ведомство попросило автомобилистов отложить поездки. Так, почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве. В городе резко похолодало. Из-за метели видимость сильно ухудшилась. Кроме того, синоптики пообещали рекордный снегопад.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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