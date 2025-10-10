Форма поиска по сайту

10 октября, 14:30

Общество

Виртуальный музей Главархива стал крупнейшим проектом по сохранению истории столицы

Виртуальный музей Главархива стал крупнейшим проектом по сохранению истории столицы

Виртуальный музей Главархива стал самым крупным проектом в России по сохранению истории столицы. Благодаря этому общедоступному ресурсу, каждый может познакомиться с подлинниками документов прошлых лет.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова обратила внимание, что с помощью этих материалов можно исследовать Москву и даже принять участие в развитии проекта. За 5 лет работы музея в его архивах появилось более 5 миллионов оцифрованных документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоНаталия Шкода

