Виртуальный музей Главархива стал крупнейшим проектом по сохранению истории столицы

Виртуальный музей Главархива стал самым крупным проектом в России по сохранению истории столицы. Благодаря этому общедоступному ресурсу, каждый может познакомиться с подлинниками документов прошлых лет.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова обратила внимание, что с помощью этих материалов можно исследовать Москву и даже принять участие в развитии проекта. За 5 лет работы музея в его архивах появилось более 5 миллионов оцифрованных документов.

