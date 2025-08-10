В России предложили штрафовать за ночную стирку, лай собак и громкий ремонт

В России предлагают ужесточить меры за нарушение тишины в жилых домах. Штрафы могут грозить за громкий ремонт, собачий лай, ночную стирку и уборку, а также за выяснение отношений в неположенное время.

Депутаты Госдумы предлагают ввести единые нормы для всех регионов – запрет на шум с 23:00 до 07:00 и дневной тихий час, а ремонт разрешать только с 09:00 до 19:00. Сейчас порядок и ответственность за нарушение тишины определяют местные власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.