Гололедица образовалась на дорогах в Москве

На дорогах Москвы местами образовалась гололедица. В столичном регионе продолжается арктическое вторжение, действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы достигают 15 метров в секунду.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что Москва и окрестности остаются в тыловой части циклона с центром над Черноземьем. В городе 10 апреля сохранится облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега.

