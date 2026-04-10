Москвичка заплатила брачному агентству 500 тыс руб и получила свидание с женатым мужчиной

Москвички платят брачным агентствам от 30 до 250 тысяч рублей в надежде найти пару, однако результат часто разочаровывает.

Одна из клиенток отдала 500 тысяч рублей и получила три свидания, одно из которых оказалось с женатым мужчиной. После расторжения договора агентство вернуло лишь 180 тысяч. Другая москвичка заплатила 54 тысячи рублей, но за два месяца так и не встретилась ни с одним кандидатом.

Руководитель агентства знакомств Владислав Медведев пояснил, что компании не гарантируют результат и берут деньги лишь за организацию встреч. На рынке работают десятки компаний, среди которых встречаются недобросовестные.

