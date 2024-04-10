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10 апреля, 23:15

Общество

Московская таможня передала 27 тысяч пар конфискованной обуви в соцучреждения

Московская таможня передала 27 тысяч пар конфискованной обуви в соцучреждения

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Московская таможня передала 27 тыс пар обуви в соцучреждения новых регионов

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Московская таможня передала 27 тысяч пар конфискованной обуви в соцучреждения новых регионов. Общая стоимость составила 35 миллионов рублей.

Всего с начала года Московская таможня отправила в гуманитарные учреждения и представителям Минобороны России 18 партий товаров на 126 миллионов рублей. В их число вошли средства личной гигиены, различное компьютерное и антенное оборудование, постельное белье и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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