Жителям столицы рассказали о стоимости новогодних деревьев

В Москву везут новогодние ели: фуры едут из разных регионов России и из-за границы. Известно, что цены за деревья разнятся: датская метровая ель стоит восемь тысяч рублей, а удмуртская – от шести тысяч рублей. Однако есть и варианты подешевле: можно найти ель за 1 600 рублей.

Самый распространенный вариант дерева в продаже – отечественная ель. Этот вид выращивают в питомниках в Перми, Пензе, а также в Кирове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



