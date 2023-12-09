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Новости

09 декабря, 22:30

Общество

Жителям столицы рассказали о стоимости новогодних деревьев

Жителям столицы рассказали о стоимости новогодних деревьев

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Новогодние ели начали привозить в Москву

Морозы сохраняются в столичном регионе 9 декабря

В Москву везут новогодние ели: фуры едут из разных регионов России и из-за границы. Известно, что цены за деревья разнятся: датская метровая ель стоит восемь тысяч рублей, а удмуртская – от шести тысяч рублей. Однако есть и варианты подешевле: можно найти ель за 1 600 рублей.

Самый распространенный вариант дерева в продаже – отечественная ель. Этот вид выращивают в питомниках в Перми, Пензе, а также в Кирове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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