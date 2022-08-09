Вакцинацию от оспы обезьян начали проводить в 4 регионах Италии

Вакцинация от оспы обезьян началась в четырех регионах Италии, где выявлено больше всего заразившихся. В Минздраве страны подчеркнули, что прививки не будут носить массовый характер, вакцинируют только людей из групп риска. В Италии уже выявлено 545 заболевших. А в целом в мире, по данным американских исследователей, зафиксировано более 28 тысяч случаев оспы обезьян.

Тем временем, российский научный центр "Вектор" подает документы на регистрацию препарата от оспы. Препарат, по заявлениям представителей центра, эффективен против всех форм оспы, включая и оспу обезьян. Лекарство прошло первую фазу клинических испытаний еще в 2020 году.

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