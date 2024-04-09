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Новости

09 апреля, 20:00

Общество

Новости часа: москвичей попросили быть внимательнее из-за сильной непогоды

Новости часа: москвичей попросили быть внимательнее из-за сильной непогоды

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости часа: на юге Москвы будет сформирована качественно новая дорожная сеть

"Цифра дня": 108 лет

Вячеслав Фетисов рассказал о 100-летии Всероссийского общества охраны природы

"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 10 апреля

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 9 апреля

Юрист рассказал, как привлечь дрифтеров к ответственности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вечером во вторник, 9 апреля, ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, предупредили в комплексе городского хозяйства. Москвичей просят быть осторожнее из-за непогоды.

Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Автобусы КМ будут работать 13–14 и 20–21 апреля во время закрытия участка МЦД-3. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

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