Новости часа: москвичей попросили быть внимательнее из-за сильной непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вечером во вторник, 9 апреля, ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, предупредили в комплексе городского хозяйства. Москвичей просят быть осторожнее из-за непогоды.

Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Автобусы КМ будут работать 13–14 и 20–21 апреля во время закрытия участка МЦД-3. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.