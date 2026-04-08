Погода в Москве приблизится к мартовским значениям 9 апреля

Москву в ближайшее время может накрыть снег. По словам синоптиков, погодные условия временно приблизятся к мартовским значениям. В четверг, 9 апреля, в столице ожидаются осадки и усиление ветра.

Специалисты отмечают, что в регион поступила первая порция арктического холода, из за чего температура понизится на несколько градусов ниже нормы. Водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах и учитывать ухудшение погодных условий.

