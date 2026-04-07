07 апреля, 14:15
Паводок пошел на снижение в подмосковной Коломне
В городском округе Коломна паводок пошел на снижение, но все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель директора центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексей Зорин.
Ситуацию на реках постоянно мониторят с помощью датчиков контроля подъема уровня воды. Один датчик установлен на Москве-реке, два – на реке Коломенке и два – в озерах. Ситуация с половодьем в Московском регионе в целом штатная, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
