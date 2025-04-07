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07 апреля, 12:45

Общество

Синоптики предупредили о сильных снегопадах в ближайшие дни

Синоптики предупредили о сильных снегопадах в ближайшие дни

На дорогах Москвы образовался опасный снежный накат и гололед

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По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидаются снегопады и понижение температуры. В Москве может выпасть до полной месячной нормы осадков, а уровень снежного покрова достигнет 15 сантиметров.

Днем 7 апреля температура воздуха в столице составит 2–3 градуса, но уже ночью похолодает до минус 9 градусов. На дорогах снежный накат и гололедица – коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей просят быть осторожными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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