Прокуратура проверит маркетплейсы на наличие порнографии в отзывах на товары по просьбе правозащитников. В комментариях к заказам обнаружили откровенные фотографии, включая женскую обнаженную грудь и фото гениталий, что нарушает закон о защите детей.

Маркетплейсы утверждают, что контролируют ситуацию. Представитель платформы Дмитрий Борщевский сообщил, что для некоторых категорий, включая товары 18+, отзывы могут просматривать только совершеннолетние пользователи.

Юристы не дают однозначного ответа на вопрос о санкциях. Решение будет зависеть от результатов судебной экспертизы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.