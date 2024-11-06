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06 ноября, 13:30

Общество

Прокуратура проверит маркетплейсы на наличие порнографии в отзывах

Прокуратура проверит маркетплейсы на наличие порнографии в отзывах

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Прокуратура проверит маркетплейсы на наличие порнографии в отзывах на товары по просьбе правозащитников. В комментариях к заказам обнаружили откровенные фотографии, включая женскую обнаженную грудь и фото гениталий, что нарушает закон о защите детей. 

Маркетплейсы утверждают, что контролируют ситуацию. Представитель платформы Дмитрий Борщевский сообщил, что для некоторых категорий, включая товары 18+, отзывы могут просматривать только совершеннолетние пользователи. 

Юристы не дают однозначного ответа на вопрос о санкциях. Решение будет зависеть от результатов судебной экспертизы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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