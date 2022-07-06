В Москве участились кражи велосипедов.

Так, по данным правоохранительных органов, ежедневно в столице воруют по 10 велосипедов. В связи с этим растет спрос на противоугонные замки. Чаще всего в продаже встречаются тросовые, стальные и, так называемые, Ю-образные.

Однако специалисты предупреждают, что ни одно противоугонное изделие не дает 100% защиты. Поэтому оставлять велосипеды надолго без присмотра не рекомендуют.

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