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05 декабря, 20:00

Общество

Аналитики перечислили самые ненужные подарки, которые были подарены москвичам

Аналитики перечислили самые ненужные подарки, которые были подарены москвичам

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Аналитики рассказали, что не стоит дарить москвичам на Новый год. Чтобы определить самые ненужные подарки, изучали объявления о продажах, где пользователи упоминали, что им подарили в новогоднюю ночь.

В большинстве случаев избавиться пытались от умных часов, а также смартфонов и ноутбуков. Также среди самых перепродаваемых новогодних подарков оказалась мелкая кухонная техника, а еще женская и мужская одежда. Много также предложений, связанных с парфюмерией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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