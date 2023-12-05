Аналитики перечислили самые ненужные подарки, которые были подарены москвичам

Аналитики рассказали, что не стоит дарить москвичам на Новый год. Чтобы определить самые ненужные подарки, изучали объявления о продажах, где пользователи упоминали, что им подарили в новогоднюю ночь.

В большинстве случаев избавиться пытались от умных часов, а также смартфонов и ноутбуков. Также среди самых перепродаваемых новогодних подарков оказалась мелкая кухонная техника, а еще женская и мужская одежда. Много также предложений, связанных с парфюмерией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.