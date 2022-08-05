Москвичи спасаются от жары на городских пляжах

Москвичи спасаются от жары у водоемов. На один из пляжей даже выстроилась очередь. Эти кадры сняли у Северного речного вокзала. Людям приходилось ждать как минимум полчаса, чтобы зайти на пляж.

Помимо бассейнов, городские пляжи стали пользоваться популярностью. Москвичам рекомендовали купаться только в разрешенных местах. Это озеро Мещерское и Путяевский пруд № 1, также есть пляж на Москве-реке, купаться можно в большом Строгинском затоне. Открыты пляжи Серебряный бор 2 и 3. Черное и Школьное озеро, а также Большой городской пруд.