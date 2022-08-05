В Восточном Бирюлеве столбики термометров показали 45 градусов

Зрители телеканала Москва 24 продолжают рассказывать о температуре в разных районах Москвы и области.

Так, в Восточном Бирюлеве термометр показывает отметку в 45 градусов. Вероятно, градусник расположен на солнечной стороне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.