Тамбовский губернатор ищет девочку, которая назвала столицей региона город Тамб

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ищет девочку, которая в репортаже с выставки "Россия" на ВДНХ назвала столицей региона город Тамб. Он хочет пригласить школьницу с родителями на экскурсию по области, а также подарить ей книги о крае.

Ранее на выставке-форуме "Россия" журналист спросил у девочки, о каком регионе она ни разу не слышала. Видео интервью губернатор опубликовал в своем телеграм-канале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.