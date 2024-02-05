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05 февраля, 15:45

Общество

Тамбовский губернатор ищет девочку, которая назвала столицей региона город Тамб

Тамбовский губернатор ищет девочку, которая назвала столицей региона город Тамб

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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ищет девочку, которая в репортаже с выставки "Россия" на ВДНХ назвала столицей региона город Тамб. Он хочет пригласить школьницу с родителями на экскурсию по области, а также подарить ей книги о крае.

Ранее на выставке-форуме "Россия" журналист спросил у девочки, о каком регионе она ни разу не слышала. Видео интервью губернатор опубликовал в своем телеграм-канале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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