Ретейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России

H&M приступил к закрытию своих российских магазинов. В тех торговых точках, которые еще работают, идет распродажа остатков. Как сообщили информагентства, окончательно закрылся магазин в столичном ТЦ "Каширская плаза". А флагман на Тверской улице пока еще открыт.

Ранее СМИ заявили, что шведский ретейлер окончательно уйдет с российского рынка 30 ноября, но в пресс-службе сети заявили, что магазины компании останутся открытыми до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.

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