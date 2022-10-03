Дороги затопило в районе Аэропорт на севере Москвы

Из-за дождя затопило столичные дороги в районе Аэропорт в САО. Сообщали, что забилась ливневка.

На улицах города дежурят более 300 бригад Мосводостока. Если двор или дорогу районного значения затопило, то москвичи могут обратиться через официальный портал mos.ru и сообщить о затруднениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.