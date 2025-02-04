04 февраля, 22:30Общество
Жители Нагатинского Затона стали добираться до метро в три раза быстрее благодаря мосту
В Нагатинском Затоне открылся новый велопешеходный мост, который соединяет две части района, проходя через старое русло Москвы-реки. Мост длиной 200 метров стал важным шагом для улучшения транспортной доступности.
Теперь путь до станции метро "Нагатинский Затон" сократился более чем в три раза – вместо прежних 19 минут жители района добираются до станции всего за 6 минут.
Этот мост стал не только удобным и быстрым маршрутом для пешеходов и велосипедистов, но и настоящим украшением района.
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