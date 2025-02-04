Жители Нагатинского Затона стали добираться до метро в три раза быстрее благодаря мосту

В Нагатинском Затоне открылся новый велопешеходный мост, который соединяет две части района, проходя через старое русло Москвы-реки. Мост длиной 200 метров стал важным шагом для улучшения транспортной доступности.

Теперь путь до станции метро "Нагатинский Затон" сократился более чем в три раза – вместо прежних 19 минут жители района добираются до станции всего за 6 минут.

Этот мост стал не только удобным и быстрым маршрутом для пешеходов и велосипедистов, но и настоящим украшением района.

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