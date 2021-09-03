Команда телеканала Москва 24 стала победителем вечерних регат

Яхт-клуб PROyachting наградил победителей вечерних регат сезона 2020. Сильнейшей в серии гонок стала команда телеканала Москва 24.

Гонки на фоне живописных закатов проходят в Royal Yacht Club на Водном стадионе с 2013 года. Участие в вечерних регатах открыто для всех: и для новичков, и для опытных команд.

Каждая команда-победитель получает переходящий чемпионский кубок, а также ценные подарки от партнеров. Команда телеканала Москва 24 получила швейцарские часы класса люкс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.