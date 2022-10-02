"Сортировочная": Томас Миджли

Хотел как лучше, а получилось как всегда – это в буквальном смысле история жизни американского ученого Томаса Миджли, который умудрился случайно убить миллионы людей и чуть не уничтожить всю планету. Как один человек может поставить под угрозу существование всего живого на Земле? Что с нами будет без озонового слоя? Почему Римская империя потерпела крах, при чем здесь инженер General Motors и какую злую шутку судьба сыграла с ученым?

Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".