Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 мая

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявлен в столичном регионе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 мая.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за заморозков с 21:00 2 мая до 07:00 3 мая. Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы местами в столице возможны заморозки до минус 1 градуса. Тогда как в Подмосковье температура может опуститься до 3 градусов мороза.

Открыта пешеходная галерея между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Этой новостью поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мост длиной 140 метров проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2.

В столице в этом году стартует масштабная реконструкция нескольких магистралей. Среди них – Щелковское шоссе, Профсоюзная улица и Волгоградский проспект. Там уберут лишние провода, заменят старые тротуары, починят остановки и проведут другие работы по благоустройству, чтобы улицы стали еще удобнее и современнее.

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