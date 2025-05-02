Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 мая.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за заморозков с 21:00 2 мая до 07:00 3 мая. Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы местами в столице возможны заморозки до минус 1 градуса. Тогда как в Подмосковье температура может опуститься до 3 градусов мороза.

Открыта пешеходная галерея между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Этой новостью поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мост длиной 140 метров проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2.

В столице в этом году стартует масштабная реконструкция нескольких магистралей. Среди них – Щелковское шоссе, Профсоюзная улица и Волгоградский проспект. Там уберут лишние провода, заменят старые тротуары, починят остановки и проведут другие работы по благоустройству, чтобы улицы стали еще удобнее и современнее.