Трасс вручили счет за пропавшие тапочки, халаты и еду

Бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс попросили оплатить пропавшие тапочки, халаты и продукты питания. Все это имущество исчезло из правительственного особняка Чивнинг-хаус. Счет в 12 тысяч фунтов стерлингов набежал со временем, пишут "Таймс" и "Дэйли Мэйл".

Чивнинг-хаус Трасс использовала для встреч с ближайшим кругом, которые часто перетекали в вечерние посиделки. О пропаже халатов и тапочек правительству Великобритании сообщил персонал особняка. Согласно кодексу внешнеполитического ведомства, его глава должен оплачивать мероприятия из собственных или партийных средств.

Трасс между тем пытается оспорить часть штрафа. Она настаивает, что использовала резиденцию для работы с чиновниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

