01 апреля, 14:18M24.RU
Представители власти рассказали, в каких регионах улучшилось качество жизни в 2023 году
1 апреля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации индекса качества городской среды за 2023 год, рассчитанного Минстроем России и институтом развития "ДОМ.РФ".
В мероприятии приняли участие:
- заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин (онлайн);
- заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексей Ересько;
- заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Денис Филиппов;
- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова;
- директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Панин;
- генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов;
- министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев;
- председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов;
- министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна (онлайн).