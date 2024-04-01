Представители власти рассказали, в каких регионах улучшилось качество жизни в 2023 году

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Новости

01 апреля, 14:18

M24.RU

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1 апреля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации индекса качества городской среды за 2023 год, рассчитанного Минстроем России и институтом развития "ДОМ.РФ".

В мероприятии приняли участие:

  • заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин (онлайн);
  • заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексей Ересько;
  • заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Денис Филиппов;
  • аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова;
  • директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Панин;
  • генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов;
  • министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев;
  • председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов;
  • министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна (онлайн).
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