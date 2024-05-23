Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 13:15

Общество

Основной период единого госэкзамена стартовал в России

Основной период единого госэкзамена стартовал в России

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Мастер-классы и встречи с педагогами организовали на днях открытых дверей в колледжах

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23 мая в России начался основной период ЕГЭ. В Москве его будут сдавать 87,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет. Первыми они напишут экзамены по литературе, химии и географии.

Основное нововведение 2024 года при проверке бланков – сканирование сразу в аудитории после сдачи. Это ускоряет процесс передачи на обработку и проверку, а также обеспечивает прозрачность проведения процедуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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образованиеобществовидеоКсения Чепенко
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