Основной период единого госэкзамена стартовал в России

23 мая в России начался основной период ЕГЭ. В Москве его будут сдавать 87,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет. Первыми они напишут экзамены по литературе, химии и географии.

Основное нововведение 2024 года при проверке бланков – сканирование сразу в аудитории после сдачи. Это ускоряет процесс передачи на обработку и проверку, а также обеспечивает прозрачность проведения процедуры.

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