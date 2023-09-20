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20 сентября, 08:00

Технологии

Москвичам сообщили о новых возможностях МЭШ для школьников

Москвичам сообщили о новых возможностях МЭШ для школьников

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Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Московская электронная школа (МЭШ) в этом учебном году открывает новые возможности. Теперь на платформе есть электронный дневник школьника с личным расписанием дополнительных кружков, контурные карты и другие полезные сервисы.

Например, там есть новые виртуальные лаборатории и цифровой школьный атлас. Впервые в библиотеке МЭШ появились интерактивные учебники для 5–9 классов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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