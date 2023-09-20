Москвичам сообщили о новых возможностях МЭШ для школьников

Московская электронная школа (МЭШ) в этом учебном году открывает новые возможности. Теперь на платформе есть электронный дневник школьника с личным расписанием дополнительных кружков, контурные карты и другие полезные сервисы.

Например, там есть новые виртуальные лаборатории и цифровой школьный атлас. Впервые в библиотеке МЭШ появились интерактивные учебники для 5–9 классов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.