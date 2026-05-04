Сервисом "Цифровой учитель" в МЭШ воспользовались почти 20 млн раз с начала учебного года

С начала учебного года сервисом на основе искусственного интеллекта "Цифровой учитель" в "Московской электронной школе" воспользовались почти 20 миллионов раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис помогает ученикам средней и старшей школы лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Всего помощником пользуются более 1,7 миллиона человек, включая учеников, их родителей и учителей.

"Цифрового учителя" запустили два года назад, сервис регулярно пополняется новыми материалами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.