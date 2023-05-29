Ученые рассказали о научно-технологическом развитии России

29 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "О работе молодых ученых МГУ им. М. В. Ломоносова: актуальные научные направления и результаты перспективных исследований".

Как сегодня готовят новые кадры для научно-технологического развития России? Какую государственную поддержку могут получить люди, начинающие путь в науке? Об этом и многом другом рассказывали:

