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Ученые рассказали о научно-технологическом развитии России
29 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "О работе молодых ученых МГУ им. М. В. Ломоносова: актуальные научные направления и результаты перспективных исследований".
Как сегодня готовят новые кадры для научно-технологического развития России? Какую государственную поддержку могут получить люди, начинающие путь в науке? Об этом и многом другом рассказывали:
- доктор экономических наук, профессор кафедры экономики инновационного развития факультета государственного управления, председатель Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Александр Воронов;
- кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник кафедры истории социально-политических учений факультета политологии, заместитель председателя Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Александра Яковлева;
- кандидат географических наук, доцент географического факультета, двукратный лауреат премии Европейского метеорологического союза, заместитель председателя Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Павел Константинов;
- кандидат биологических наук, руководитель группы разработки инвазивных нейроинтерфейсов института искусственного интеллекта МГУ, старший научный сотрудник института физико-химической биологии, член Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Василий Попков;
- кандидат химических наук, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах, член Совета молодых ученых МГУ имени Ломоносова Алексей Тарасов.