28 сентября, 07:15Наука
Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил самую длительную миссию в истории МКС
Экипаж космического корабля "Союз МС-23" прибыл в Звездный городок. Накануне космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после годовой миссии на МКС.
Это была самая долгая космическая экспедиция в истории. За это время экипаж провел множество экспериментов, шесть раз вышел в открытый космос и 19 раз скорректировал орбиту станции. Теперь космонавтам предстоит реабилитация.
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