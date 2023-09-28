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28 сентября, 07:15

Наука

Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил самую длительную миссию в истории МКС

Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил самую длительную миссию в истории МКС

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Экипаж космического корабля "Союз МС-23" прибыл в Звездный городок. Накануне космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после годовой миссии на МКС.

Это была самая долгая космическая экспедиция в истории. За это время экипаж провел множество экспериментов, шесть раз вышел в открытый космос и 19 раз скорректировал орбиту станции. Теперь космонавтам предстоит реабилитация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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