Космонавты установили рекорд по длительности нахождения на МКС во время одного полета

Фото: AP Photo/NASA

Космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев установили рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС) за время одной экспедиции. Они превысили достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, в 20:40:11 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Прокопьев, Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре 2022 года. Их миссию продлили до 27 сентября этого года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", произошедшей 15 декабря прошлого года. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме вывели корабль "Союз МС-23".

При этом самый длительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков: он пробыл на станции "Мир" 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Полет Сергея Авдеева, в свою очередь, длился 379 суток 14 часов 51 минуту 10 секунд. Советские космонавты Муса Манаров и Владимир Титов пробыли на станции "Мир" 365 суток 22 часа 38 минут 38 секунд.

В понедельник, 4 сентября, корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, частью которой является космонавт из РФ Андрей Федяев, вернулся на Землю после нахождения на МКС.

Днем ранее Crew Dragon осуществил успешную отстыковку от МКС для возвращения на Землю. Изначально она планировалась на 1 сентября, но несколько раз переносилась из-за погодных условий на территории приводнения.

Космонавты РФ установят рекорд по длительности пребывания на МКС во время одного полета