Crew Dragon с космонавтом Федяевым на борту вернулся с МКС на Землю

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, частью которой является космонавт из РФ Андрей Федяев, вернулся на Землю после нахождения на Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

Crew Dragon осуществил приводнение в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида в 00:18 (07:18 по московскому времени). За пару минут до этого корабль попал в плотные слои атмосферы. Уже на высоте в 5,5 километра он запустил свои основные парашюты.

Чтобы вернуться на планету, Crew Dragon и его экипажу потребовалось около 17 часов. Кроме россиянина, миссию Crew-6 выполняли астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.

Днем ранее Crew Dragon осуществил успешную отстыковку от МКС для возвращения на Землю. Изначально она планировалась на 1 сентября, но несколько раз переносилась из-за погодных условий на территории приводнения.

Корабль отравился на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 утром 2 марта. Пуск прошел с мыса Канаверал во Флориде. Он пристыковался к орбитальной станции 3 марта. Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме.

Федяев стал вторым российским космонавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США.

Корабль Crew Dragon состыковался с МКС