Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым отстыковался от МКС

Фото: ТАСС/Zuma/Warren Hoburg

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в которую входит российский космонавт Андрей Федяев, совершил успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. Трансляция велась на сайте NASA.

Отстыковка состоялась в 14:05 по московскому времени. Изначально она планировалась на 1 сентября, но два раза переносилась из-за погодных условий в районе приводнения.

На данный момент приводнение планируется на 07:17 по московскому времени 4 сентября. В экипаж, помимо Федяева, входят астронавты NASA Вуди Хобург, Стивен Боуэн, а также астронавт ОАЭ Султан ан-Неяди.

Федяев стал вторым космонавтом из России, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США.

Корабль Crew Dragon стартовал на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 утром 2 марта. Пуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде.

Он пристыковался к орбитальной станции 3 марта. Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме.

Корабль Crew Dragon состыковался с МКС