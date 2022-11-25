Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:30

Наука

NASA обнаружила следы воды в одном из марсианских кратеров

NASA обнаружила следы воды в одном из марсианских кратеров

Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Новости часа: ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Иловайску

Новости часа: МИД РФ предупредил россиян в ЕС об опасности прослушки их телефонов

Китайский космический корабль успешно вышел на орбиту

Лунное затмение достигло своего пика

Пик лунного затмения придется на 14:00 по московскому времени

Новости часа: Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Новости часа: на МКС начали проводить новый эксперимент

Ученые NASA обнаружили следы воды в одном из марсианских кратеров. Поисками жизни или ее признаков с февраля 2021 года занимается аппарат Perseverance.

В этот раз применили новые инструменты анализа и выяснили, что в одном из районов озера четыре миллиарда лет назад была вода. Кроме того, найдены и органические соединения.

Это необязательно свидетельствует о наличии жизни, заявили специалисты, но говорит о том, что когда-то среда на красной планете могла быть пригодной для ее появления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика