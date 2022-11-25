NASA обнаружила следы воды в одном из марсианских кратеров

Ученые NASA обнаружили следы воды в одном из марсианских кратеров. Поисками жизни или ее признаков с февраля 2021 года занимается аппарат Perseverance.

В этот раз применили новые инструменты анализа и выяснили, что в одном из районов озера четыре миллиарда лет назад была вода. Кроме того, найдены и органические соединения.

Это необязательно свидетельствует о наличии жизни, заявили специалисты, но говорит о том, что когда-то среда на красной планете могла быть пригодной для ее появления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.