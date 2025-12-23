Пик магнитной бури на Земле ожидается 23 декабря

На Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая достигнет пика своей интенсивности 23 декабря. Такие солнечные возмущения могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Наиболее заметными последствиями являются проблемы со сном, повышенная раздражительность и головные боли. Согласно прогнозам, активность пойдет на спад 24 декабря, но это будет лишь кратковременное затишье.

