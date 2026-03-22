Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 22 марта

В NASA сообщили о неполадке при развертывании антенны на корабле "Прогресс МС-33". При этом все системы работают штатно. В случае, если проблему не удастся устранить, космонавт Сергей Кудь-Сверчков примет ручное управление кораблем и выполнит состыковку при помощи телеоператорного режима.

Тем временем в столичном регионе ожидаются погодные качели: предстоящей ночью температура в Подмосковье может опуститься до минус 8 градусов, а в Москве – до минус 5. Действует повышенный уровень опасности из-за гололедицы. Однако уже в понедельник, 23 марта, синоптики обещают резкое потепление до плюс 13 градусов.

Власти Москвы рекомендовали в понедельник пользоваться метро из-за возможных локальных перекрытий движения. Горожанам также посоветовали заранее планировать маршруты и избегать поездок в часы пик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.