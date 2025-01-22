Новости регионов: химик из Краснодара разработал средство для очистки песка от мазута

Краснодарский химик Артем Подгорный разработал средство, которое позволяет очистить песок от мазута. Результат работы он показал в соцсетях. Подгорный отметил, что препарат имеет биологическую основу и безопасен для кожи человека.

Между тем полиция нашла хозяйку табуна лошадей, которые пронеслись по улицам Светлогорска в Калининградской области. Выяснилось, что женщина узнала об инциденте из соцсетей. Она сказала, что вечером все лошади были привязаны, а утром в интернете появилось видео с животными, бегающими по городу. После "прогулки" лошади самостоятельно вернулись домой, кто их выпустил – неизвестно. Полиция проводит проверку.

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