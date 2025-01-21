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21 января, 16:30

Наука

Парад планет можно будет увидеть в Москве

Парад планет можно будет увидеть в Москве

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Во вторник, 21 января, в небе над Москвой можно будет увидеть редкое астрономическое событие – парад планет. За этим явлением лучше всего наблюдать с 21:30 до 00:30. Четыре планеты – Марс, Юпитер, Венера и Сатурн – будут видны невооруженным взглядом.

Как рассказала астроном Людмила Кошман, для успешного наблюдения необходима ясная погода. 28 февраля ожидается еще более редкое явление – вечерний парад из семи планет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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