Парад планет можно будет увидеть в Москве

Во вторник, 21 января, в небе над Москвой можно будет увидеть редкое астрономическое событие – парад планет. За этим явлением лучше всего наблюдать с 21:30 до 00:30. Четыре планеты – Марс, Юпитер, Венера и Сатурн – будут видны невооруженным взглядом.

Как рассказала астроном Людмила Кошман, для успешного наблюдения необходима ясная погода. 28 февраля ожидается еще более редкое явление – вечерний парад из семи планет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.