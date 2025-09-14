Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 16:30

Наука

Москвичи смогут без телескопа понаблюдать за МКС

Москвичи смогут без телескопа понаблюдать за МКС

Корабль "Прогресс МС-32" пристыковался к МКС

"Роскосмос" открыл штаб-квартиру в Москве

Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы

Собянин: в Москве открылся Национальный космический центр

"Мослекторий": Анна Кистанова – об истории Москвы

Ученые предупредили о магнитной буре 13–14 сентября

"Мослекторий": Тимур Кораев – об исламе в Персии

Космический корабль "Прогресс МС-32" вышел на орбиту

"Мослекторий": Лев Рябев – об атомной бомбе

Весь сентябрь москвичи смогут без телескопа наблюдать за международной космической станцией. Она будет похожа на яркую звезду.

Все небо МКС пересекает за несколько минут, двигаясь со скоростью до 30 тысяч километров в час. Чтобы поймать ее в определенной точке, нужно заранее посмотреть информацию, когда и где она будет на сайт "МКС Онлайн". По его данным, до 20 сентября ожидаются 11 видимых пролетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоКарина Чернова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика