Москвичи смогут без телескопа понаблюдать за МКС

Весь сентябрь москвичи смогут без телескопа наблюдать за международной космической станцией. Она будет похожа на яркую звезду.

Все небо МКС пересекает за несколько минут, двигаясь со скоростью до 30 тысяч километров в час. Чтобы поймать ее в определенной точке, нужно заранее посмотреть информацию, когда и где она будет на сайт "МКС Онлайн". По его данным, до 20 сентября ожидаются 11 видимых пролетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.