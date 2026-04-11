Новости мира: облетевшие Луну астронавты вернулись на Землю

Космический корабль NASA "Орион" с четырьмя астронавтами благополучно вернулся на Землю. Он завершил миссию "Артемида-2". Путешествие заняло 9 дней, 1 час и 32 минуты. В ходе облета Луны астронавты установили новый рекорд: они удалились от Земли дальше, чем экипаж легендарного "Аполлона‑13". Президент США Дональд Трамп поздравил команду с успешным завершением миссии и пригласил астронавтов в Белый дом.

В свою очередь, Трамп намерен построить в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире. По его словам, проект уже направлен на рассмотрение в комиссию по изящным искусствам. Конструкция будет выполнена из светлого камня с позолотой. Также будут установлены два орла и фигура, напоминающая крылатую статую Свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

