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11 апреля, 07:30

Наука

Жители столицы смогут увидеть первое весеннее полнолуние 12 апреля

Жители столицы смогут увидеть первое весеннее полнолуние 12 апреля

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Жители столицы смогут увидеть первое весеннее полнолуние 12 апреля. Оно будет необычным, ведь спутник Земли приобретет розовый оттенок. Также рядом с Луной будет видна самая яркая звезда в созвездии Девы – Спика.

Многие астрологи утверждают, что это полнолуние принесет с собой определенные проблемы. У некоторых явление скажется на эмоциональном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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