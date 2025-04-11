Жители столицы смогут увидеть первое весеннее полнолуние 12 апреля. Оно будет необычным, ведь спутник Земли приобретет розовый оттенок. Также рядом с Луной будет видна самая яркая звезда в созвездии Девы – Спика.

Многие астрологи утверждают, что это полнолуние принесет с собой определенные проблемы. У некоторых явление скажется на эмоциональном состоянии.

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