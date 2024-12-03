Новости мира: два огромных астероида приближаются к Земле

Два огромных астероида приближаются к Земле. Один из них больше 400 метров. Его размер уже сравнили с нью-йоркским небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг. Размер второго астероида составил 387 метров. В НАСА космические тела назвали потенциально опасными, но многие учёные уверены, что для переживания поводов нет.

Между тем число погибших из-за штормового циклона "Фенгал" достигло 20 человек. Ливни накрыли Шри-Ланку и южные штаты Индии в конце прошлой недели и привели к мощнейшим наводнениям. Стихия парализовала работу транспорта, затопило взлетно-посадочные полосы аэропорта Ченнай.

В свою очередь, одна из провинций Канады пострадала из-за сильных снегопадов. В районе Онтарио высота сугробов достигла 140 сантиметров. Дороги заблокированы, многие автомобили застряли, и передвигаться по улицам возможно только на снегоходах. Свыше 30 тысяч домов остались без электричества, в связи с чем власти объявили чрезвычайное положение.

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