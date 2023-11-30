Новости часа: около 120 тыс рабочих мест создадут в рамках столичной программы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве около 120 тысяч человек получат работу в рамках городской программы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Противоаварийные работы начались в главном доме усадьбы Михайловское в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Движение ограничено на участках Большой и Малой Якиманки до 20 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.