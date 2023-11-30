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Новости

30 ноября, 23:45

Город

Новости часа: около 120 тыс рабочих мест создадут в рамках столичной программы

Новости часа: около 120 тыс рабочих мест создадут в рамках столичной программы

Новости часа: каток открыт на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: каток открыли на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: на главной площади Северного речного вокзала открылся каток

Новости часа: более тысячи катков откроют в столице этой зимой

На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом – Собянин

Собянин: открыли каток на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве около 120 тысяч человек получат работу в рамках городской программы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Противоаварийные работы начались в главном доме усадьбы Михайловское в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Движение ограничено на участках Большой и Малой Якиманки до 20 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

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