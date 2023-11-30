Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве около 120 тысяч человек смогут трудоустроиться в рамках городской программы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Комплекс горхозяйства сообщил о непрерывной ликвидации последствий снегопада в Москве.

В главном доме усадьбы "Михайловское" приступили к противоаварийным работам, заявил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.