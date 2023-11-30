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Новости

Новости

30 ноября, 15:45

Новости

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в Москве

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Новости часа: концентрация вредных частиц в атмосфере Москвы сократилась на 20% за 5 лет

Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Новости часа: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы – Собянин

Мэр Москвы: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве около 120 тысяч человек смогут трудоустроиться в рамках городской программы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Комплекс горхозяйства сообщил о непрерывной ликвидации последствий снегопада в Москве.

В главном доме усадьбы "Михайловское" приступили к противоаварийным работам, заявил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

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