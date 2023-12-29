Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 80 столичных парков и скверов благоустроили в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В районах Молжаниновском и Северном, а также поселении Сосенском завершена программа реновации. Об этом сообщается на mos.ru.

ГУМ-каток в новогоднюю ночь будет работать в соответствии со своим расписанием. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.