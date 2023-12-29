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Новости

29 декабря, 18:30

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Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 80 столичных парков и скверов благоустроили в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В районах Молжаниновском и Северном, а также поселении Сосенском завершена программа реновации. Об этом сообщается на mos.ru.

ГУМ-каток в новогоднюю ночь будет работать в соответствии со своим расписанием. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

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