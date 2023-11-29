Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 13:15

Город

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

На стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Собянин: в Москве реконструировали 1,5 тыс км газовых сетей

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Подольска – Собянин

Мэр Москвы: с начала года ввели в эксплуатацию 52 дома по программе реновации

Газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет. С праздником столичных газовиков поздравил Сергей Собянин.
 
По словам мэра Москвы, чтобы газовая инфраструктура оставалась надежной и безопасной, за последние годы в городе реконструировали 1,5 тысячи километров сетей, внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство газового оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика