Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет. С праздником столичных газовиков поздравил Сергей Собянин.



По словам мэра Москвы, чтобы газовая инфраструктура оставалась надежной и безопасной, за последние годы в городе реконструировали 1,5 тысячи километров сетей, внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство газового оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.