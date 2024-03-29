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29 марта, 12:15

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Собянин: в Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства

Собянин: в Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства

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В Москве идет прием заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Победителями в прошлые годы становились Большая кольцевая линия метро, павильоны "Мосфильма", Центр самбо в Лужниках и парк "Яуза". Как отметил Сергей Собянин, конкурс охватывает как жилую и коммерческую недвижимость, так и образовательные, медицинские учреждения и общественные пространства.

Кто претендует на статус лучшего в этот раз? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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