Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 14:15

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Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Собянин: Некрасовская линия метро позволяет строить маршруты через 5 районов города

Собянин: завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

Собянин: москвичи посетили офтальмологов в поликлиниках за год более 3,7 млн раз

Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 марта

Сергей Собянин открыл театр "Мастерская "12" после реставрации

Театр "Мастерская "12" получил уникальное сценическое оборудование – Собянин

В Москве продолжается масштабная программа модернизации поликлиник. Как рассказал Сергей Собянин, реконструкция 289 зданий уже завершена, а в понедельник, 31 марта, после капитального ремонта откроются еще четыре медицинских учреждения.

Среди них главные здания поликлиник № 150 в Марьине и № 12 в Марфине, а также филиал консультативно-диагностического центра № 6 в Восточном Дегунине. Недавно начал работу и филиал детской поликлиники № 81 в Теплом Стане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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