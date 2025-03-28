Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

В Москве продолжается масштабная программа модернизации поликлиник. Как рассказал Сергей Собянин, реконструкция 289 зданий уже завершена, а в понедельник, 31 марта, после капитального ремонта откроются еще четыре медицинских учреждения.

Среди них главные здания поликлиник № 150 в Марьине и № 12 в Марфине, а также филиал консультативно-диагностического центра № 6 в Восточном Дегунине. Недавно начал работу и филиал детской поликлиники № 81 в Теплом Стане.

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