Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево открыли после реконструкции. Она включает в себя мост через железнодорожные пути МЦД-3 и эстакады-съезды с Международного на Ленинградское шоссе. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что проект реализован с большим запасом пропускной способности. Развязка не только облегчит путь в Шереметьево, но и позволит проложить дополнительные железнодорожные пути для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

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