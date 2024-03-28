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28 марта, 13:45

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Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

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Развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево открыли после реконструкции. Она включает в себя мост через железнодорожные пути МЦД-3 и эстакады-съезды с Международного на Ленинградское шоссе. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что проект реализован с большим запасом пропускной способности. Развязка не только облегчит путь в Шереметьево, но и позволит проложить дополнительные железнодорожные пути для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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